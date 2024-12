Deyverson revela mágoa com o Palmeiras: ‘Saí triste’

Jogador fez o gol do título da Libertadores do Verdão em 2021 e esperava um jogo de despedida em sua saída do clube

Hoje no Atlético-MG, Deyverson marcou seu nome na história do Palmeiras em 2021, quando marcou o gol do título da Copa Libertadores sobre o Flamengo. Portanto, mesmo desacreditado por alguns torcedores, conseguiu um grandei feito com a camisa do Verdão. Com a trajetória em São Paulo, nutriu um carinho pelos alviverdes.

“Amo todos os palmeirenses. Muitos me criticaram, mas souberam ter paciência. Sempre fui esforçado, não entrava em atrito com torcedor quando me criticava e dizia que não merecia estar no Palmeiras”, disse em entrevista ao Podpah.