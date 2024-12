De virada, América abre vantagem na final do Mexicano

PUEBLA, MEXICO - DECEMBER 12: Alejandro Zendejas of America celebrates with a teammate after scoring the team's second goal during the final first leg match between America and Monterrey as part of the Torneo Apertura 2024 Liga MX at Cuauhtemoc Stadium on December 12, 2024 in Puebla, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images) / Crédito: Hector Vivas

O América está mais perto de se consagrar o campeão do Apertura 2024 na Liga MX, o Campeonato Mexicano. Isso porque, diante do Monterrey, o time sob comando do técnico brasileiro André Jardine venceu o confronto de ida da final, de virada, por 2 a 1.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O primeiro encontro entre os finalistas, apesar do mando ser do América, não aconteceu no mítico Estádio Azteca, na Cidade do México. Por conta de obras de remodelação visando a Copa do Mundo de 2026, a casa escolhida pelas Águilas para o embate foi o Estádio Cuauhtémoc, em Puebla.

Com dois minutos de jogo, o Monterrey sofreu uma dura baixa com Lucas Ocampos sentindo a posterior da coxa direita e precisando deixar o gramado. Mesmo assim, foram os visitantes que abriram a contagem da decisão já aos 35, graças a um golaço de Sergio Canales. Após bola espirrada na intermediária ofensiva, o espanhol girou na marcação e soltou um petardo com a perna esquerda, no ângulo do arqueiro Luis Malagón. De maneira rápida, os donos da casa se recuperaram do baque e buscaram a igualdade com Kevin Álvarez. O lateral-direito, aliás, se reabilitou de uma chance clara que perdeu, quase na pequena área, quando o confronto ainda estava empatado sem gols. Aos 39 minutos, uma bola que ficou reboteada na área dos visitantes sobrou para o camisa 5 que encheu o pé e não deu chance de defesa para Luis Cárdenas. O gol que decretou a vitória americanista veio já com quatro minutos do tempo complementar. Álvaro Fidalgo deu ótimo passe em profundidade para Alejandro Zendejas que bateu cruzado e superou Cárdenas para fazer o 2 a 1.