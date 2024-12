David Luiz disputa jogo com a camisa do Fortaleza e CEO da SAF do clube

Zagueiro David Luiz, do Flamengo, esteve ao lado de Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza; jogador tem futuro indefinido no Flamengo

O zagueiro David Luiz, do Flamengo, participou de um jogo festivo no Centro de Excelência Alcides Santos, sede do Fortaleza. Em fim de contrato com o Rubro-Negro e com o futuro indefinido, o jogador esteve ao lado do CEO da SAF do Leão do Pici, Marcelo Paz.

Em registros publicados em rede social, o camisa 23 do clube carioca aparece vestido com colete e short do Fortaleza. Lateral-esquerdo do clube cearense, Felipe Jonatan também participou do jogo, assim como outros profissionais da comissão técnica da equipe comandada por Vojvoda. O encontro ocorreu última quinta-feira (12).