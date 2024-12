Cruzeiro encaminha a contratação de Eduardo, do Botafogo

O técnico Fernando Diniz aprovou a chegada de Eduardo, e o Cruzeiro tem interesse no jogador. O contrato, caso se concretize, será válido até 2025, com possibilidade de renovação por mais um ano, caso Eduardo atinja as metas estabelecidas.

O Cruzeiro promete reformular o elenco para o próximo ano. Nesta sexta-feira (13), o clube encaminhou a contratação do meio-campista Eduardo. Sem renovação com o Botafogo, ele já está liberado para buscar novas propostas.

Eduardo, aliás, chegou ao Botafogo em 2022, no meio da temporada. Ele foi titular até o fim do ano passado, mas perdeu espaço em 2023 devido a reforços e lesões. Almada, contratado da MLS, acabou ocupando sua posição. No entanto, entrou em algumas partidas do Brasileirão e também da Libertadores, competições conquistadas pelo clube carioca neste ano.

Pelo Botafogo, Eduardo disputou 73 partidas, marcou 23 gols e deu 12 assistências. Antes disso, jogou no Ituano, Fluminense e Desportivo Brasil. No Oriente Médio, foi o local em que se destacou no Al-Hilal, onde se tornou ídolo. Mas também defendeu Al Ahli (Emirados Árabes Unidos) e voltou para a Arábia para atuar pelo Al Ahli.

