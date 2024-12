Coronado reforça desejo de ficar no Corinthians e vê boa disputa com Garro

Apesar de terminar a temporada como reserva, Igor Coronado não se vê longe do Corinthians neste momento. O jogador, em entrevista à “ESPN”, reforçou o desejo de permanecer no Timão em 2025 e participar dos planos do técnico Ramón Díaz, para um ano de grandes expectativas no Parque São Jorge.

Igor Coronado atuou em 45 partidas do Corinthians neste ano, mas ficou no banco de reservas na maior parte da temporada. Muito por conta do grande ano vivido por Rodrigo Garro. Afinal, o argentino foi o que mais atuou em 2024 pelo Timão e também foi um dos destaques da equipe.

“A disputa é com todos os jogadores, né? É onde o treinador conseguir me encaixar e me encaixar com o Garro. Eu acho que nós dois somos dois jogadores de características similares, porém tenho total certeza que cabem os dois dentro de campo”, disse Coronado.

Contudo, mesmo com uma disputa ferrenha com Garro, Coronado não se vê saindo do Corinthians neste momento. A falta de espaço gerou especulações que ele poderia sair. E realmente ele deseja ganhar mais minutos. Contudo, acredita que pode ganhar ter mais minutagem atuando no Timão.

“Eu quero jogar, quero ficar, tenho contrato e enfim, eu vou trabalhar nessas férias para chegar da melhor maneira possível no Corinthians”, finalizou o meia.