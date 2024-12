Corinthians renova contrato de André Carrillo

Carrillo chegou em setembro por indicação de Ramón Diaz, com quem tinha trabalhado anteriormente na Arábia Saudita. Após cinco partidas, conseguiu se estabilizar como titular e foi das principais peças da recuperação corinthiana. Nesta temporada, foram 19 jogos, sendo 11 desde o início, com duas assistências e um gol marcado.

De olho em 2025, o Corinthians segue trabalhando para manter as principais forças de seu elenco. E nesta sexta-feira (13) o Timão renovou o contrato do meia André Carrillo. O peruano tinha vínculo até julho de 2025 e assinou por mais um, até o meio de 2026.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A permanência do peruano era um dos objetivos do diretor executivo Fabinho Soldado, que trabalha para manter as principais peças do Corinthians para 2025. Os próximos da fila são o paraguaio Romero e o atacante Talles Magno, que devem seguir no Timão.