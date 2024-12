Conmebol anuncia datas da Recopa entre Botafogo e Racing, da Argentina

Alvinegro disputará no início de fevereiro em 2025 mais uma final inédita e terá o jogo decisivo no estádio Nilton Santos / Crédito: Jogada 10

Nesta sexta-feira (13), a Conmebol divulgou as datas da Recopa entre Botafogo, campeão da Libertadores de 2024, e Racing, da Argentina, vencedor da sul-americana também neste ano. As equipes irão se enfrentar em jogos de ida e volta, com o time carioca tendo o mando de campo no segundo jogo. Aliás, a primeira partida será no dia 20 de fevereiro, em Buenos Aires, Argentina. O jogo seguinte está marcado para o dia 27, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Ambos os confrontos ocorrerão às 21h30 (de Brasília).

LEIA MAIS: Situação do Botafogo escancara excesso de jogos no calendário do futebol brasileiro