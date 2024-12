Condomínio acusa Marcelinho Carioca de tentar esconder patrimônio

O Condomínio Edifício Prince de Galles, no bairro da Mooca, em São Paulo, entrou com uma ação contra Marcelinho Carioca para cobrar uma dívida de R$ 2,4 milhões. Assim, o local denuncia o ex-jogador de tentar encobrir seu patrimônio e evitar pagar seus credores. Assim, o espaço conseguiu levar a leilão um imóvel e garagens do ex-atleta pelo valor de R$ 672 mil, exatamente para quitar os débitos.

O condomínio ainda cobra o montante restante que tem direito. A argumentação é que na localidade residiu um parente de Marcelinho Carioca por seis anos. Entretanto, jamais foram pagas taxas de condomínio. A avaliação do local é que o ex-jogador apresenta uma confusão patrimonial. Bem como uma objeção a respeitar a quitação de algumas obrigações. A propósito, alega que o ex-atleta sofreu acusações da mesma ação irregular em outras ações judiciais.