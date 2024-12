CBF defende candidatura de Brasília para a final da Libertadores 2025

Entidade máxima do futebol brasileiro envia ofício à Conmebol para pleitear que Mané Garrincha seja o palco da decisão no ano que vem

De olho na final da próxima edição da Libertadores, a CBF enviou um ofício à Conmebol, na última terça-feira (10), para que Brasília (Mané Garrincha) seja contemplada. Isso aconteceu justamente depois de o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, revelar no sorteio do Mundial de Clubes de 2025 que a decisão pode voltar ao Brasil. A informação é do portal “ge”.

Vale lembrar que o Brasil recebeu duas vezes a final da competição, as duas no Rio de Janeiro (2020 e 2023), quando Palmeiras e Fluminense ficaram com a taça.