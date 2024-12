Artilheiro do Fluminense no Sub-17, Keven Samuel projeta Copinha: ‘Importante para o clube’

Jovem foi um dos destaques dos títulos brasileiro e da Copa do Brasil sub-17 do Tricolor e sonha em repetir atuações no sub-20

Um dos destaques dos títulos brasileiro e da Copa do Brasil sub-17, Keven Samuel está em uma nova categoria para 2025. Afinal, o jovem está entre os inscritos na Copinha pelo Sub-20 do Fluminense. Nesta quinta-feira (12), inclusive, ele estufou a rede pela primeira vez na nova categoria, diante do Porto Vitória-ES, no Estádio Marcelo Vieira, pela Copa Xerém.

“É muito importante subir de categoria. Começar fazendo gol, melhor ainda. Agradeço a Deus e espero que tenha sido o primeiro de muitos. Quero seguir dando meu máximo pelo clube, que é o principal”, resumiu o jogador de 17 anos.