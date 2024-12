Arsenal x Everton: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado (14), Arsenal e Everton se enfrentam às 12h (de Brasília), na partida de abertura da 16ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo acontece no Emirates Stadium, em Londres, e os donos da casa miram a vice-liderança.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Arsenal

Os Gunners estão na terceira posição, com 29 pontos, dois a menos que vice-líder e rival Chelsea. Assim, o objetivo é conquistar a vitória em casa e torcer por um tropeço do rival para alcançar a vice-liderança no fim desta rodada. A diferença para o líder Liverpool é de seis pontos.