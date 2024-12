Após bons resultados, Seleção Brasileira feminina sobe no ranking da Fifa

A Seleção Brasileira feminina subiu no ranking da Fifa após bons resultados recentes. Na atualização divulgada nesta sexta-feira (13), o escrete Canarinho avançou da oitava para a sétima posição.

A melhoria, aliás, ocorreu após as vitórias sobre Colômbia e Austrália, em jogos disputados em outubro e novembro, respectivamente. No primeiro jogo, o time comandado por Arthur Elias empatou com a Colômbia por 1 a 1 e venceu por 3 a 1 na segunda partida. Na sequência, durante outra Data-Fifa, derrotou as australianas por 3 a 1 e 2 a 1.