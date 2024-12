Porto vence rival dinamarquês e sobe na tabela da Liga Europa

Com gols do inglês Danny Namaso e do espanhol Samu, o Porto venceu um jogo importantíssimo na sua luta para seguir vivo na Liga Europa. Afinal, no Estádio do Dragão, nesta quinta-feira (12/12), o time fez 2 a 0 no Midtjylland, da Dinamarca, pela sexta rodada da competição. O que decepcionou foi o público: apenas 32 mil presentes (o estádio, capacidade para 50 mil, quase sempre conta com casa cheia).

A dura vitória leva o Porto aos 8 pontos. Assim, está em 18º segue dentro da zona de repescagem da Liga Europa (9º aos 24º). Mas o time dinamarquês, por sua vez, para nos 7 pontos. Com isso, em 23º, aumenta o risco de sair da zona de repescagem. Restam duas rodadas para o fim da fase de pontos corridos da Liga Europa.