Inter Miami apresenta novo uniforme alternativo para 2025

Com design em preto, cinza-escuro e detalhes em rosa, camisa homenageia Fort Lauderdale e tem Messi como estrela da campanha

O Inter Miami divulgou, nesta quinta-feira (12), seu novo terceiro uniforme para a temporada 2025 da MLS. A camisa, com predominância das cores preto e cinza-escuro, traz o escudo do clube e os detalhes dos patrocinadores em rosa. Lionel Messi, principal craque do time, foi a estrela da campanha de lançamento.

Batizada de ‘Fortitude’, a nova camisa teve inspiração na palavra latina ‘Fortis’, que significa força. Assim, o uniforme visa celebrar o espírito resiliente da equipe, dos torcedores, além de homenagear a cidade de Fort Lauderdale, sede do clube até o fim da próxima temporada.