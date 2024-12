Flamengo deve mudar política de contratações; entenda

Enquanto nos últimos anos o rubro-negro optou por contratações robustas, com altas cifras por jogadores já prontos, a tendência é que isso fique para trás. Afinal, o estilo de Boto é voltado para os jovens jogadores. Ele foi chefe de scout no Benfica (POR) e diretor de futebol do Shakthar Donetsk (UCR), dois times conhecidos por investir em talentos desde as idades menos avançadas.

Isso virá a calhar, já que o Rubro-Negro não conta com muito dinheiro em caixa para a janela de transferências que vem por aí no começo de 2025. Dessa forma, a diretoria precisará de criatividade para achar jogadores para reforçar o elenco.