Ex-padrasto de Neymar busca ”coroas” para gravação de conteúdo adulto

Modelo retornou ao Privacy com pedido inusitado aos fãs, após anunciar pausa há três semanas por questões emocionais

O ex-padrasto de Neymar, Tiago Ramos, está de volta ao Privacy – plataforma de conteúdo adulto. Ele havia interrompido as gravações por questões psicológicas, mas anunciou o retorno em uma publicação no X (antigo Twitter) na última quarta-feira (11).

“Tem alguma coroa no Privacy que vocês querem que eu grave?”, questionou Tiago no perfil. A busca é para encontrar uma interessada em gravar um filme adulto com ele.