Botafogo deixa Doha e inicia volta ao Brasil

O elenco do Botafogo já está no caminho de volta para o Brasil. A delegação se despediu na tarde desta quinta-feira (12) de Doha, capital do Qatar, onde o clube disputou a Copa Intercontinental, sendo eliminado na última quarta (11) pelo Pachuca-MEX.

Pelo menos três jogadores não voltarão com o resto do elenco, segundo informações do “ge”. Afinal, o ponta Luiz Henrique, o zagueiro Alexander Barboza e o volante Danilo Barbosa anteciparam suas férias, pegando voo diferente. O Botafogo, aliás, fretou uma aeronave diferente do avião utilizado para a ida à capital qatari, que gerou bastante polêmica.