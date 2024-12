Vítima de calendário bizarro, Botafogo cai para o Pachuca no Intercontinental

Hoje está liberado passar pano. Afinal, o Botafogo foi “castigado” por vencer a Libertadores e o Brasileirão na última rodada, em um curtíssimo espaço de tempo. Vítima de um calendário desleal e bizarro, o Mais Tradicional, sem tempo algum de preparação, não teve pernas para enfrentar o Pachuca e perdeu por 3 a 0, no Derby das Américas ou, se preferir, a segunda fase do Intercontinental. A bola rolou nesta terça-feira (11), em Doha, no Qatar, no 974 Stadium.

Com o triunfo, o Pachuca enfrenta o Al-Ahly, do Egito, no próximo sábado (14), pela semifinal do Mundial de Clubes. O vencedor encara o Real Madrid. Já o Botafogo, enfim, entra de férias para, merecidamente, desfrutar as suas duas taças.