Vasco faz sondagens por zagueiros Caetano e Luizão

Defesa é a prioridade do clube no mercado de transferências; saiba detalhes sobre os jogadores que podem pintar na Colina

O Vasco segue buscando reforços para a temporada 2025. E o clube já ataca sua principal deficiência em 2024: a zaga. O Jogada10 apurou que o Cruz-Maltino sondou o zagueiro Caetano, do Corinthians, e Luizão, do West Ham-ING, que atua na mesma posição.

Caetano, de 25 anos, é canhoto e está com o contrato chegando ao fim no Timão (dezembro). A equipe paulista busca a renovação, enviando uma oferta ao atleta – não respondida ainda, no entanto. O Vasco, aliás, já tentou a contratação do jogador na última janela. As negociações, porém, não andaram, já que o Corinthians gostaria de renovar com o zagueiro para poder emprestá-lo, ideia que não agradou a Caetano.