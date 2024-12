Vai uma ajuda, Vasco? Nomes de 29 treinadores livres no mercado

No mercado em busca de um treinador para 2025, o Vasco ainda não sabe quem comandará a equipe na próxima temporada. Nomes disponíveis, porém, não faltam. Dessa forma, o Jogada10 resolveu dar uma ‘ajudinha’ ao time da Colina, buscando quais são os técnicos livres no mercado.

A nossa lista contempla sete treinadores portugueses, além de oito argentinos, três uruguaios e 11 brasileiros. Alguns deles já com experiência no futebol brasileiro, como Luís Castro, Hernán Crespo e Paulo Pezzolano, por exemplo. Outros, com passagens até mesmo pelo Vasco, tais quais Luxemburgo, Zé Ricardo e Jorginho. As informações foram retiradas do site Transfermarkt.