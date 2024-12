STJD marca julgamento de Textor que pode suspender acionista por 27 meses

Empresário será julgado por acusar no ano passado, que houve manipulação de resultados naquela edição do Campeonato Brasileiro

O STJD marcou para a próxima sexta-feira (13/12), o julgamento de John Textor, acionista da SAF do Botafogo. O empresário será julgado pelas denúncias que fez no ano passado, ao acusar que o Campeonato Brasileiro de 2023 teve uma manipulação de resultados, que favoreceu o Palmeiras.

Inicialmente, Textor estaria sendo julgado no dia 12 de setembro. Mas a sessão acabou adiada porque o relator Lucas Brandão deu mais prazo para que o empresário respondesse aos questionamentos. Depois, o julgamento aconteceria no dia 30 de outubro, mas novamente adiado por um pedido dos auditores.

Textor acabou denunciado pela Procuradoria do STJD cinco vezes no artigo 243-F do CBJD (ofensa à honra contra Ednaldo Rodrigues, Palmeiras, São Paulo, Fortaleza e o árbitro Braulio da Silva Machado) e uma vez no artigo 221 (dar causa, por erro grosseiro ou sentimento pessoal, à instauração de inquérito).

O acionista da SAF do Botafogo pode pegar até 27 meses de suspensão e receber uma multa de R$600 mil. Em julho, o então relator Mauro Marcelo de Lima e Silva pedia suspensão por seis anos e multa de R$ 2 milhões.

A acusação de Textor no Brasileirão de 2023

O inquérito começou após pedido da Procuradoria do STJD, do Palmeiras, do São Paulo, do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo e da Abrafut.