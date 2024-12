São Paulo termina Brasileirão abaixo dos 60 pontos pelo quarto ano seguido

Tricolor terminou última edição da competição com 59 pontos, na sexta colocação e não consegue brigar pelo topo em mais uma temporada / Crédito: Jogada 10

O São Paulo encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro no último domingo (8/12), ao terminar na sexta colocação, com 59 pontos. O Tricolor conseguiu atingir seus objetivos na competição, mas novamente termina o torneio de pontos corridos abaixo dos 60 pontos somados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Este foi o quarto ano seguido que o São Paulo termina abaixo dos 60 pontos. É a primeira vez que o Tricolor Paulista fica com uma pontuação abaixo das expectativas por tantas temporadas seguidas.

No ano passado, por exemplo a campanha do São Paulo no Campeonato Brasileiro foi pior que a atual. O time, então comandado por Dorival Júnior, somou 53 pontos em 38 rodadas, tendo de se conformar com o 11º lugar na tabela. Contudo, a equipe focou exclusivamente nas Copas e terminou com o titulo da Copa do Brasil. Já em 2022, novamente focado nas Copas, o Tricolor terminou na nona colocação do Campeonato Brasileiro, com 54 pontos. Essa temporada ficou marcada pelo vice-campeonato da Sul-Americana. Por fim, em 2021, o Tricolor teve o pior desempenho das quatro campanhas abaixo dos 60 pontos. O São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro daquele ano em 13º lugar, com somente 48 tentos e a apenas cinco da zona de rebaixamento.