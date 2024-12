Santos avalia encerrar empréstimo de atacante da Gâmbia

Yusupha Nije sequer entrou em campo e desempenho abaixo nos treinos, faz com que Peixe estude devolver jogador ao Al-Markhiya, do Qatar / Crédito: Jogada 10

Contratado no segundo semestre de 2024, o atacante gambiano Yusupha Njie, deve ter sua passagem pelo Santos encurtada. O jogador está emprestado ao Peixe pelo Al-Markhiya, do Qatar, até o meio de 2025, mas vem encontrando dificuldades para se entrosar com o elenco alvinegro e sequer entrou em campo ainda.

O grande problema do atacante foi o relacionamento com os outros jogadores do plantel. Yusupha encontrou problemas para criar vínculos com os companheiros e apresentou desempenho abaixo do esperado nos treinos. Apesar de mostrar boas condições físicas, o ritmo baixo foi um dos motivos para Fábio Carille não colocá-lo em campo.