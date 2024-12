Romário voltará a vestir camisa do Flamengo na despedida de Adriano Imperador

No próximo domingo (15), às 17h (de Brasília), no Maracanã, a bola vai rolar para a despedida de Adriano Imperador. Então, “A Última Batalha do Imperador” marcará um confronto entre ex-companheiros de Didico do Flamengo e Inter de Milão.

Confirmado no evento, Romário voltará a vestir a camisa do Flamengo dentro do Maraca após 25 anos. O Baixinho defendeu as cores do time da Gávea pela última vez no estádio em 7 de novembro de 1999. Na ocasião, duelo contra o Santos.