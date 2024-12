Presidente de federação detona Mirassol na Série A: ‘Quem vai assistir?’

Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, fez duras críticas à presença do Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. O cartola questionou como será o investimento e quem irá acompanhar aos jogos do clube do interior de São Paulo.

“Veja aí, o Mirassol, Série A… Não tenho nada contra o Mirassol, conheço a cidade, mas o que é que danado o Mirassol vai fazer em Série A de Campeonato Brasileiro? Quem é que vai investir? Quem é que vai assistir Mirassol jogando Série A? Mirassol não é clube de Série A”, iniciou Evandro Carvalho.