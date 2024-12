Plata, do Flamengo, define gol na Copa do Brasil como ‘mais importante’

Jogador saiu do banco e marcou o gol da vitória contra o Atlético Mineiro no segundo jogo da final da competição

Plata marcou um gol decisivo para o Flamengo nesta temporada. Ele saiu do banco e balançou as redes no segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro. O gol dele foi o único do jogo e confirmou o título do Rubro-Negro na competição.

Na ocasião, Plata entrou aos 23 minutos do segundo tempo no lugar de Michael. Ele marcou o gol aos 36, ou seja, ele precisou de 13 minutos para balanças as redes. Bruno Henrique deu o passe para o equatoriano, que driblou Saravia, invadiu a área e deu um toque com categoria de cobertura sobre Everson.

Plata chegou ao Flamengo na última janela de transferências, vindo Al-Sadd, do Qatar, com contrato válido até 29 de agosto de 2029. Assim, ao todo, atuou em 17 partidas, marcou dois gols e contribuiu com uma assistência com a camisa rubro-negra.