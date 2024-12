Noiva de Luiz Henrique, do Botafogo, compartilha fotos de ensaio sensual

Jogos do Botafogo

Tammy esteve presente no Nilton Santos para acompanhar o fim do jejum do Botafogo, de 29 anos, no Campeonato Brasileiro. “Torci, vibrei e segurei a ansiedade até o último minuto. Que jornada inesquecível”, escreveu Parisoto em seu perfil. O Glorioso conquistou o título nacional após vencer o São Paulo por 2 a 1, pela 38ª rodada da competição.

Na segunda-feira (2), Parisoto publicou uma foto no gramado do Nilton Santos com os troféus conquistados na temporada – da Libertadores e do Brasileirão – e prêmios individuais de Luiz Henrique. “Gratidão, 2024”, escreveu. Na sequência, compartilhou um vlog com todos seus passos no dia do título.