Neymar processa Luana Piovani por difamação e injúria, diz portal

“Por meio de publicações de ‘Stories’ em seu perfil na rede social Instagram (@luapio), LUANA PIOVANI difamou e injuriou continuadamente o Querelante NEYMAR DA SILVA SANTOS JÚNIOR e ofendeu a sua reputação, a sua dignidade e o seu decoro com as seguintes declarações proferidas pela rede mundial de computadores, o que facilitou a divulgação das ofensas contra a honra”, disse a defesa de Neymar na ação.

Em paralelo ao pedido pela condenação da atriz, Neymar também pede uma indenização no valor de R$ 50 mil.

“Que a Querelada LUANA ELÍDIA AFONSO PIOVANI processada nos termos da lei e, ao final, condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal, por dez vezes, com os acréscimos da continuidade delitiva previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como com as causas de aumento dispostas no artigo 141, inciso III e §2º, do Código Penal, fixando-se, inclusive, valor mínimo para indenização e reparação de danos causados ao Querelante no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”, solicitou o jogador à Justiça.