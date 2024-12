Musa do Botafogo revela motivo inusitado de rompimento com Adriano Imperador

Wanessa Angell venceu o concurso de beleza Musa do Brasileirão ao superar 150 concorrentes de outros clubes da Elite do futebol

A rivalidade no futebol pode resultar em rompimentos de relações pessoais, que vão desde amizades a envolvimentos amorosos. Caso, por exemplo, do relacionamento entre Wanessa Angell (musa do Botafogo) e Adriano Imperador (ídolo do Flamengo). A Miss Fitness Mundo pôs um fim no namoro com o jogador pois, segundo ela, o rubro-negro tentou fazer com que ela virasse a ‘casaca’.

“Nunca tinha falado isso, mas a real é que não continuei com o Adriano porque éramos de times diferentes. Ele queria que eu virasse a ‘casaca’. Ele me pediu para ser flamenguista, isso na época ficou como uma condição. Terminei com ele e continuei com meu Botafogo (risos)”, recordou.