Marquinhos se despede do Fluminense: ‘Orgulho vestir essa camisa’

Jogador perde espaço com Mano Menezes e retornará ao Arsenal, clube que detém seus direitos federativos, em 2025

O Fluminense começou a reformulação de seu elenco para a temporada de 2025. Nesse sentido, Marquinhos, que está fora dos planos, se despediu, de forma oficial, do clube carioca, por meio de sua rede social. O jogador fez questão de dizer que foi um orgulho defender as cores do Tricolor.

“Um ano de evolução e grandes aprendizados pessoais e profissionais. Foi um orgulho para mim vestir essa camisa do Fluminense. Cabeça nos novos desafios que virão por aí!”, publicou.