Marcos Braz deixa recado sobre eleições no Flamengo

Na última segunda-feira (9), Luiz Eduardo Baptista, conhecido como BAP, ganhou as eleições para ser o presidente do clube nos próximos três anos. Dessa forma, agora o ex-vice de futebol Marcos Braz saiu em defesa de Diogo Lemos, vice-presidente de gabinete da gestão de Rodolfo Landim, mas deixou um recado nas redes sociais.

“A eleição passou. Quem ganhou, assume, quem perdeu, vai para casa. Às vezes, no processo eleitoral, as coisas esquentam, é do jogo, das quatro linhas. Porém, ficam no processo eleitoral. Se não quiserem fazer dessa forma, ok, mas vou deixar um recadinho para alguns que querem extrapolar o período eleitoral: o que pegar para Diogo Lemos pegará para todos nós. Vamos em frente! Salve o Flamengo e a festa do processo democrático do nosso querido clube”, escreveu.