Juventus é efetiva e bate o Manchester City pela Liga dos Campeões

Com bom futebol em Turim, Velha Senhora faz 2 a 0, com gols de Vlahovic e McKennie, e completa Citizens na competição / Crédito: Jogada 10

A Juventus não tomou conhecimento do Manchester City e venceu a equipe de Pep Guardiola por 2 a 0, em Turim, pela sexta rodada da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira (11), a equipe do ítalo-brasileiro Thiago Motta pouco sofreu e viu Vlahovic e McKennie marcarem os gols do triunfo. O resultado coloca a Juventus em 13º lugar, com 11 pontos. O Manchester City, por sua vez, está em situação delicada, em 22º, com apenas oito.

As duas equipes voltam a campo em janeiro, para a sétima rodada da fase de liga da Champions. Na terça-feira (21), a Juventus visita o Club Brugge. No dia seguinte, o City encara o PSG no Parque dos Príncipes.

LEIA TAMBÉM: Vini Jr marca, Real Madrid bate Atalanta e volta a vencer na Champions Juventus e City fizeram um primeiro pouco movimentado, sem intensidade e com escassas grandes chances na partida. Os italianos começaram melhor, mas aos poucos os ingleses foram controlando a posse de bola, tentando acionar Haaland, que pouco apareceu. Primeira oportunidade é da Juventus A primeira chance foi da Juve, em chute de fora da área Yildiz, que passou perto da trave de Ederson. Na reta final, o City conseguiu emplacar jogadas pelo meio, um dos pontos fortes do time de Guardiola. Grealish estava perto setor – em vez de aberto pela esquerda – e De Bruyne, que achou Haaland na cara do goleiro Di Gregorio, que fez excelente defesa.