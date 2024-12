Jogador que atuou no Internacional é condenado por abuso sexual

Atleta defendeu o Colorado até o primeiro semestre de 2024 e teve recurso rejeitado pelo Tribunal Provincial de Barcelona / Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Hugo Mallo, que defendia o Internacional no primeiro semestre de 2024, teve recurso contra a sua condenação de abuso sexual rejeitada pelo Tribunal Provincial de Barcelona. De forma unânime, seis juízes votaram por manter a sentença aplicada em setembro deste ano. Assim, o defensor espanhol terá que pagar uma multa de sete mil euros (aproximadamente R$ 44,5 mil na cotação atual). O episódio que provocou a condenação do atleta ocorreu em abril de 2019, quando ele ainda defendia o Celta de Vigo. Desta forma, a sua equipe teria um duelo com o Espanyol, no estádio Cornella-El Prat, na Catalunha. Posteriormente, na ocasião em que os jogadores se cumprimentavam, Mallo tocou nos seios da funcionária do Espanyol, que trabalhava como mascote.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A definição do Tribunal Provincial de Barcelona não teve a exigência de aplicação da pena mínima, pois o magistrado alega que “não houve ato de constrição ou arrependimento do ato com a vítima”. Hugo Mallo atuou pelo Celta de Vigo por 14 anos, mais especificamente entre 2009 e 2023. Em seguida, ele se transferiu para o Internacional por recomendação do comandante argentino Eduardo Coudet, com quem trabalhou no clube espanhol.

Internacional sofreu com a saída de Hugo Mallo Em sua passagem pelo futebol brasileiro, o lateral-direito atuou em 21 partidas e marcou dois gols. Um deles de extrema importância, em duelo com o Fluminense, no Maracanã, pela semifinal da Libertadores. Hugo decidiu não renovar seu contrato com o Colorado que expirou ao fim do primeiro semestre deste ano. Em seguida, ele se transferiu para o Aris, da Grécia, em agosto. Além da saída de Mallo, o Inter também sofreu com a perda de Bustos, que foi vendido para o River Plate. Deste modo, foi uma instaurada uma carência na lateral direita da equipe gaúcha, que se movimentou naquela janela para repor as saídas. No caso, Braian Aguirre, que o Internacional contratou junto ao Lanús, da Argentina. Bem como Nathan, que chegou por empréstimo em negociação com o Santos.