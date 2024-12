Internacional sinaliza com possível contratação do zagueiro Luizão

O Internacional encerrou o Brasileirão no último domingo (08) com derrota para o Fortaleza, no Castelão. Com isso, terminou com 65 pontos em 38 rodadas, fechando em quinto lugar. Agora, começa a buscar reforços para preencher as lacunas em seu elenco, sendo uma delas no sistema defensivo. A diretoria fez uma consulta pelo zagueiro Luizão, atualmente no futebol da Inglaterra.

Luizão, revelado pelo São Paulo, deseja retornar ao futebol brasileiro. Ele está no West Ham desde 2022. Sua esposa está grávida, e o jogador busca um retorno ao Brasil para acompanhar a gestação. Além dele, outro nome no radar é Willyam Rocha, do CSKA, da Rússia.