Igor Jesus lamenta desgaste e ressalta importância de Artur Jorge ao Botafogo

A eliminação do Botafogo na Copa Intercontinental trouxe um gosto amargo para o término da final de 2024 do Glorioso. A derrota para o Pachuca na tarde desta quarta-feira (11) fechou uma maratona de jogos decisivos do clube alvinegro.

O atacante Igor Jesus ressaltou que a equipe queria vencer mais um torneio, só que o cansaço atrapalhou ao longo do duelo contra os mexicanos. O time saiu do Rio de Janeiro no domingo (08), após a vitória contra o São Paulo, e chegou no Qatar na madrugada da segunda para terça (10).