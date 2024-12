Igor Coronado revela detalhes de contusão que o tirou de partida pelo Corinthians

Meia não esteve presente no último jogo do Timão contra o Grêmio, no Campeonato Brasileiro, realizado na Arena / Crédito: Jogada 10

O meia Igor Coronado, do Corinthians, revelou detalhes sobre a contusão que o afastou da partida contra o Grêmio, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Embora tenha preferido não divulgar a gravidade do problema, Coronado estima uma semana para se recuperar. Presente em um evento amistoso de pós-temporada em Londrina, ao lado de Matheuzinho e Pedro Henrique, também do Corinthians, Coronado declarou que ainda não pode jogar e que além de perder a última partida que ocorreu em Porto Alegre, também não participou da atividade física realizada no CT Joaquim Grava, do Timão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Torcedor do Corinthians faz tatuagem para Memphis Depay