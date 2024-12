Grêmio tem tratativas com Felipão para ser coordenador técnico

Imortal tenta convencer Scolari, com passagens marcantes no clube, a assumir nova função. Profissional fez contato com 2 possíveis treinadores

O Grêmio dá sequência a reformulação em seu departamento de futebol e já tem um favorito para assumir como coordenador técnico. Trata-se do emblemático Felipão. De acordo com informação do portal ‘ge’, após o convite do Imortal, Luiz Felipe Scolariacenou positivamente para a possibilidade e as negociações estão em curso. Se houver um desfecho positivo, a escolha do substituto deRenato Gaúcho vai passar diretamente pelo ex-comandante.

Felipão está longe do futebol desde março deste ano, quando deixou o comando do Atlético. Anteriormente, em seu trabalho no Athletico, o experiente profissional já havia comunicado que não seria mais treinador. Deste modo, passaria a exercer exatamente a função de coordenador técnico, a partir do fim de 2022. Ele definiu o cargo com “técnico dos técnicos”.