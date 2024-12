Fluminense busca repatriar Richarlison para o Mundial de 2025

O Fluminense quer um nome de peso para a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, que ocorrerá entre junho e julho de 2025. Richarlison, do Tottenham e ex-jogador do próprio Flu, é o nome em questão.

A diretoria do Fluminense, segundo publicação desta quarta-feira (11) do “ge”, já contatou o estafe do atacante de 27 anos, que perdeu espaço no time inglês. O artilheiro da Seleção na Copa de 2022 atuou em apenas sete partidas na atual temporada pelos Spurs, anotando somente um gol no período. Richarlison tem contrato até junho de 2027 com o Spurs e vale cerca de 30 milhões de euros (R$ 187,9 milhões na cotação atual) segundo o Transfermarkt.