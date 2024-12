Felipe Melo, do Fluminense, viaja para receber homenagem na Turquia

Defensor, que ainda tem futuro indefinido, participará de uma campanha com outras lendas do Galatasaray nesta reta final de 2024

Ainda com o futuro indefinido no Fluminense, Felipe Melo viajou nesta terça-feira para Istambul, na Turquia, onde ganhará uma homenagem. Ídolo do Galatasaray, o defensor participará de uma campanha com outras lendas do clube nesta reta final de 2024.

O jogador, inclusive, tem contrato até o fim de dezembro e o desejo de renovar por mais um temporada para disputar o Super Mundial de Clubes com a camisa tricolor. No entanto, a conversa com a diretoria só acontecerá após o retorno desta viagem.