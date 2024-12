Ex-presidente e vice de organizada do Palmeiras se entregam à polícia em SP

Jorge Luiz Sampaio e Felipe Mattos, acusados de emboscada contra torcida do Cruzeiro, chegaram ao DHPP na tarde desta quarta-feira (11) / Crédito: Jogada 10

O ex-presidente da Mancha Verde, organizada do Palmeiras, Jorge Luiz Sampaio, e vice Felipe Mattos se entregaram à polícia no início da tarde desta quarta-feira (11). A informação foi do advogado de Jorge, que estava com eles no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

Jorge está foragido desde o começo de novembro. Ele é suspeito de participação na emboscada da Mancha contra membros da Máfia Azul, torcida do Cruzeiro, no último dia 27 de outubro. No confronto, um torcedor cruzeirense morreu e outras 17 pessoas ficaram feridas.