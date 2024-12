Edoardo Bove, da Fiorentina, pode ter que deixar a Itália após cirurgia

Atleta, segundo a Gazzetta dello Sport, colocou desfibrilador provisório, porém dispositivo é proibido no futebol do país europeu

Depois de sofrer um mal súbito no duelo com a Inter de Milão, Edoardo Bove, da Fiorentina, passou por uma cirurgia bem-sucedida. De acordo com veículos como TV Sky Sports e o jornal La Gazzetta dello Sport, o jogador teve que passar pela implantação de um desfibrilador subcutâneo.

No entanto, como o atleta teve implantado um “dispositivo provisório”, com a possibilidade de passar para uma versão definitiva, pode ter que deixar a Itália. Afinal, não teria mais permissão para atuar no país, pois as leis não permitem a prática profissional com o dispositivo.