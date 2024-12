Do Qatar a General, torcedores do Botafogo curtem o pré-jogo

Em Doha, nada de exageros por conta das leis do país. Na sede histórica, fila por um registro com a taça da Copa Libertadores

Enquanto o Botafogo se prepara para estrear no Mundial de Clubes, ou Intercontinental, contra o Pachuca (MEX), nesta terça-feira, no Estádio 974, os torcedores do clube tomaram as ruas de Doha (QAT). Poucos, em comparação à invasão de Buenos Aires, mas barulhentos, os alvinegros esbanjam confiança em mais uma taça. O jogo vale pela segunda fase, mas garante o caneco do Derby das Américas. Estima-se que 200 escolhidos estejam, neste momento, no Golfo Pérsico.

Como tiveram que chegar em cima da hora por conta da última rodada desta edição do Campeonato Brasileiro, os torcedores do Botafogo, felizes da vida com o título do Nacional e da Libertadores, tiveram apenas um dia para conhecer as redondezas e fazer o tradicionalíssimo reconhecimento do lugar onde estavam pisando.