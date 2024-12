Derrota do Botafogo no Mundial é a maior de um brasileiro para não europeu

Alvinegro foi derrotado pelo Pachuca nesta quarta-feira (11), por 3 a 0, e foi eliminado da Copa Intercontinental / Crédito: Jogada 10

Logo na estreia da Copa Intercontinental, o Botafogo deu adeus ao torneio após derrota para o Pachuca, por 3 a 0, nesta quarta-feira (11). O duelo que aconteceu no Estádio 974, em Doha, no Catar, marcou a maior derrota de um brasileiro para não europeu na história do Mundial. Anteriormente, o posto estava sendo divido entre Internacional e Atlético-MG. Assim, em 2010, o Colorado perdeu para o africano Mazembe por 2 a 0 e, em 2013, o Galo sofreu uma derrota para o Raja Casablanca, do Marrocos, por 3 a 1.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, o Botafogo também se tornou o primeiro clube brasileiro a não disputar uma semifinal do Mundial, hoje conhecido como Copa Intercontinental. Por fim, entrou na lista como a quinta equipe do país a não avançar para a final do torneio.