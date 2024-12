Cruzeiro rejeita parcelamento e cobra Internacional por venda de Wesley

O Cruzeiro continua em disputa com o Internacional pela aquisição do atacante Wesley. Após o atraso no pagamento de parcelas, a diretoria cruzeirense deve acionar o CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) para cobrar aproximadamente R$ 7 milhões.

A diretoria colorada propôs concluir a compra em três anos, mas o Cruzeiro não aceitou. Agora, o clube mineiro afirma que o Internacional deve pagar pela compra de Wesley e também cita uma dívida de R$ 2,8 milhões referente ao meia Maurício, atualmente no Palmeiras.