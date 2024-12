Corinthians pretende utilizar mais a base em 2025

Precisando vender jogadores, Timão deve ter mercado mais tímido no ano que vem e apostar nos garotos formados no clube

Após fazer um mercado bastante agressivo em 2024, o Corinthians vai atrás de peças pontuais em 2025. A ideia da diretoria é dar mais chances aos jogadores da base. Com calendário cheio e a necessidade de faturar pelo menos R$ 181 milhões com vendas de jogadores, o clube promete dar mais chances aos garotos.

Em 2024, aliás, duas joias serviram como exemplo para o Timão seguir no ano que vem. Afinal, o volante Gabriel Moscardo e o atacante Wesley se destacaram pelo Alvinegro durante a temporada e foram vendidos para o exterior. Além de entregar esportivamente, os dois garotos ajudaram o Corinthians a reforçar o caixa.

Outros garotos também foram importantes durante a temporada. Em especial Breno Bidon, que terminou o ano como titular com Ramón Dìaz. Além disso, o goleiro Felipe Longo; o lateral-direito Léo Maná; o meio-campista Ryan; e os atacantes Kayke Ferrari e Arthur Sousa também ganhara chances, mas bem menos que o volante.

Ramón Díaz ainda não conseguiu usar garotos no Corinthians

Desde que chegou, há cinco meses, o técnico Ramón Díaz usou os treinos para observar jovens talentos. Contudo, o momento delicado, com a disputa de mata-matas e a luta contra o rebaixamento no Brasileirão, fez com que o treinador apostasse em atletas mais experientes, deixando em segundo plano a promoção dos garotos.

“Historicamente, o Corinthians revelou grandes jogadores, um deles é o Bidon, que está desempenhando um papel fundamental. Queremos ter mais jogadores como esse, iremos nos aproximar muito com esse processo de base, para que o Corinthians revele e faça boas vendas, o clube necessita realizar essas saídas”, disse Fabinho Soldado, em coletiva recente.