Corinthians espera contar com lateral em 2025 após quase um ano fora

Diego Palacios fez apenas uma partida pelo Timão, antes de sofrer uma grave lesão no joelho. Agora, vive com a expectativa de retornar

Palacios chegou ao Parque São Jorge no início de 2024. Contudo, ele fez apenas uma partida com a camisa corintiana. No dia 27 de janeiro, contra o São Bernardo, pelo Paulistão, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e não voltou mais a jogar. O lateral passou por um tratamento conservador para se recuperar da lesão.