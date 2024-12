Botafogo lidera ranking da Série A com maior valor em premiações na temporada; confira

Com um ano mágico e dois grandes títulos, o Glorioso foi o único clube do Brasil a ultrapassar R$ 200 milhões

O Botafogo vai terminar a temporada de 2024 com uma bolada no bolso. Afinal, o atual campeão da Copa Liberadores e do Campeonato Brasileiro lidera o ranking entre clubes da Série A com o maior valor acumulado em premiações.

Além disso, o Glorioso foi a única equipe do Brasil a ultrapassar a quantia de R$ 200 milhões. Então, no total, o Alvinegro recebeu R$ 261.410.250,00. Esse valor foi acumulado após os títulos conquitados e também pelas participações na Copa do Brasil e Copa Intercontinental.