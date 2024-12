Botafogo: jornalista aponta culpado por derrota no Intercontinental

A derrota do Botafogo para o Pachuca (MEX) pôs fim a participação do Glorioso em sua estreia na Copa Intercontinental. Com pouco tempo de descanso, a equipe acabou sucumbindo no segundo tempo. Ao avaliar a partida, Paulo Vinícius Coelho, o PVC, culpou a CBF como a grande vilã e responsável pelo resultado negativo do Glorioso.

De acordo com o jornalista, a entidade máxima do futebol brasileiro não oferece as condições ideais para os representantes do país desempenharem bem em competições internacionais. Neste cenário, PVC crê em prejuízo do Botafogo devido à falta de tempo entre o fim do calendário nacional e o início do Intercontinental.