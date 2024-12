Benfica e Bologna não saem do zero na Champions

Empate sem gols no Estádio da Luz, pela 6ª rodada, encerra sequência de vitórias do time português e praticamente elimina italianos

Benfica e Bologna ficaram no empate sem gols nesta quarta-feira (11), em partida válida pela 6ª rodada da fase de liga da Champions 2024/25. As equipes buscaram o gol durante os 90 minutos, mas não conseguiram superar os goleiros adversários. O duelo no Estádio da Luz, em Lisboa, ficou marcado pelo grande número de cartões amarelos, com cinco para cada time.

Dessa maneira, o Benfica encerrou uma sequência de cinco vitórias somando todas as competições e tropeçou em casa nesta fase de liga da Champions. Com o resultado, os Encarnados caíram para a 15ª posição, com 10 pontos, na zona de classificação para os playoffs do mata-mata.