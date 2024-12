Barcelona descarta lesão em Raphinha

O brasileiro preocupou ao sair machucado no segundo tempo da vitória do Barça sobre o Borussia Dortmund, pela Champions League

O atacante saiu aos 24 minutos, tocando a panturrilha e mostrando certo desconforto, para a entrada de Frenkie de Jong. Apesar do ocorrido, segundo o portal espanhol MundoDeportivo, o clube catalão confirmou que não houve lesão no atleta.

Portanto, Raphinha poderá entrar em campo nos próximos desafios do Barcelona. Com a vitória fora de casa nesta quarta-feira (11), a equipe comandada por Hansi Flick seguiu na segunda colocação da tabela da Liga dos Campeões, somando 15 pontos.

Agora o Barça vira a chave das competições e se prepara para enfrentar o Leganés pelo Campeonato Espanhol. O confronto está marcado para o próximo domingo (15), às 17h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, pela 17ª rodada do torneio. No momento, é o primeiro colocado da tabela, com dois pontos de diferença para o vice-líder Real Madrid e um jogo a mais.

